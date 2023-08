Atualmente, o Flamengo tem três jogadores no departamento médico: Erick Pulgar, Filipe Luís e Léo Pereira. As situação do lateral e do zagueiro são mais tranquilas, e a expectativa é de acelerar a recuperação de ambos para que eles estejam à disposição para a partida da próxima quarta-feira, contra o Olimpia.