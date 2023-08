No entanto, se trata de poucos confrontos, pois antes do Cuiabá subir para a primeira divisão as equipes não se enfrentaram. Em 2021, o time carioca conquistou uma vitória por 2 a 0, fora de casa, com gols de Pedro e Thiago Maia, sob o comando de Rogério Ceni. Contudo, ficou no empate sem gols no Maracanã, já com Renato Gaúcho à beira do campo.