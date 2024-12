Flamengo inicia preparação para o Campeonato Carioca

O grupo de jogadores do Flamengo que disputará os primeiros jogos do Campeonato Carioca se apresentou nesta sexta-feira (27), no Ninho do Urubu. As atividades no centro de treinamento rubro-negro foram comandadas pelo técnico Cleber dos Santos, que dirigirá a equipe nas primeiras rodadas do estadual, enquanto Filipe Luís treinará o time principal na pré-temporada dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Diretor técnico do Flamengo: chegada de José Boto ao Rio de Janeiro sofre alteração

De atletas que frequentemente são relacionados para as partidas do profissional, Carlinhos, Lorran, Cleiton e Dyogo Alves disputarão os jogos. Eles, aliás, entraram de férias antes dos demais jogadores do elenco, justamente pela utilização no Cariocão. Pablo, que retornou de empréstimo, também está integrado ao grupo.

Pablo durante treino do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

No total, 28 jogadores foram relacionados para os primeiros jogos.

Goleiros: Dyogo Alves (2004), Lucas Furtado (2004), Andrew (2007) e Eduardo Jung (2007). Laterais-direitos: Lucyan (2006) e Daniel Sales (2006). Laterais-esquerdos: José Welinton (2004), João Carbone (2005) e Ainoã (2005). Zagueiros: Pablo (1991), Cleiton (2003), Felipe Vieira (2005), Iago (2005) e Da Mata (2006). Volantes: Daniel Rogério (2005), Rayan Lucas (2005), Fabiano (2005), Caio Garcia (2004) e João Victor (2005). Meias: Rafael (2005), Guilherme (2006) e Lorran (2006). Atacantes: Thiaguinho (2001), Felipe Teresa (2006), Wallace Yan (2005), Shola (2005), Felipe (2006) e Carlinhos (1997).

A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca será no dia 12 de janeiro contra o Boavista. O jogo será no Estádio Batistão, em Aracaju.

Primeiros jogos do Flamengo no Campeonato Carioca

Data Jogo 11/01/2025 Flamengo x Boavista 15/01/2025 Madureira x Flamengo 18/01/2025 Flamengo x Nova Iguaçu 22/01/2025 Bangu x Flamengo

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Enquanto a equipe que disputará o estadual já se apresentou, o elenco principal retorna das férias apenas no dia 8 de janeiro. Dois dias depois embarcaram para o país norte-americano. A expectativa é que os titulares fiquem à disposição para o Carioca a partir do jogo contra o Bangu. A delegação rubro-negra retorna dos Estados Unidos no dia 19.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real