Flamengo e Prefeitura firmam compromisso sobre o projeto do Gasômetro

O Flamengo deu mais um passo importante na possível construção de seu estádio próprio. Nesta segunda-feira (25), o clube e a Prefeitura do Rio de Janeiro formalizaram um termo de compromisso que garante ao Rubro-Negro a permanência com o terreno do Gasômetro, localizado na região central da cidade.

A assinatura do acordo ocorreu no Palácio da Cidade, com anuência do Município. O documento também prevê a prorrogação dos prazos para o avanço do projeto, dando segurança jurídica ao processo e reforçando o apoio institucional da Prefeitura.

O terreno do Gasômetro vem sendo avaliado pela atual gestão do Flamengo há pelo menos oito meses. Estudos de viabilidade técnica, econômica e estrutural estão em andamento, conduzidos por empresas e consultorias.

Prefeitura reafirma compromisso

Em julho, o prefeito Eduardo Paes reiterou publicamente, por meio de suas redes sociais, o compromisso da Prefeitura em apoiar o clube na execução do projeto. Um dos principais pontos destacados por ele foi a responsabilidade do Município na remoção dos dutos existentes no terreno, considerado um dos maiores obstáculos para o início da construção.

- A decisão é do Flamengo. A Prefeitura estará ao lado do clube, seja qual for a escolha - declarou Paes em postagem na rede social X (antigo Twitter).

Landim e Eduardo Paes em cerimônia sobre a construção do estádio do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Cautela e estratégia da diretoria

Apesar do avanço no projeto, o Flamengo adota uma postura cautelosa em relação à construção de uma nova arena. A atual gestão rubro-negra vê a administração do Maracanã como um sucesso consolidado. Durante reunião do Conselho Deliberativo, no último dia 11, o presidente Luiz Eduardo Baptista (Bap) e o diretor-geral Paulo Dutra destacaram que o estádio é atualmente superavitário para o clube.

Segundo apuração do Lance!, a diretoria apresentou dados financeiros que demonstram o bom retorno econômico obtido com o Maracanã, hoje administrado em parceria com o Fluminense. O vice-presidente de administração, Marcos Motta, também participou do encontro e reforçou que o projeto do novo estádio será tocado com responsabilidade e planejamento.

Assim, a ideia de construir um estádio próprio permanece viva, mas não está entre as prioridades imediatas da diretoria. A próxima etapa envolve o aprofundamento dos estudos técnicos e, só depois disso, a tomada de decisões mais concretas sobre o investimento e a execução da obra.