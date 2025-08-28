Léo Pereira, do Flamengo, confirma audiência judicial e diz que não deve pensão

O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, confirmou que teve audiência judicial com a ex-esposa Tainá Castro nesta quinta-feira (28). Em comunicado nas redes sociais, o defensor rubro-negro alega que não deve pensão alimentícia: "Todos os pagamentos estão devidamente realizados e comprovados". Fora isso, não prestou maiores esclarecimentos, já que o processo corre em segredo de justiça.

O posicionamento do atleta sai no mesmo dia em que o "Portal Léo Dias" noticiou que o flamenguista devia valores referentes à pensão alimentícia e, se não pagasse em até 72 horas, poderia ser preso. Na saída do Fórum da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Léo Pereira conversou com o site, apresentou a mesma versão de seu comunicado e disse que era "apenas uma audiência para falar das crianças".

No posicionamento assinado por sua assessoria jurídica, o zagueiro repudiou supostas notícias falsas veiculadas e prometeu "tomar medidas legais cabíveis contra publicações inverídicas que afetem sua honra e a de sua família".

O relacionamento de Léo Pereira e Tainá terminou em 2023 e, depois, precisaram se reunir na Justiça para definir o futuro das crianças. Nas redes sociais, em março deste ano, a ex-esposa do atleta explicou o acordo que rege a guarda dos filhos Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5.

- A nossa guarda é compartilhada com residência fixa com a mãe. Ou seja, ficou pré-determinado pelo juiz, o pai pega um final de semana, sim, e outro não, e uma vez por semana. Todos os outros dias da semana, do mês, as crianças estão comigo - afirmou.

Atualmente, Léo Pereira namora a influenciadora Karoline Lima, ex de Éder Militão. E é justamente o defensor do Real Madrid o atual de Tainá Castro. Juntos, Karol e Militão tiveram a filha Cecília, de 2 anos.

Comunicado de Léo Pereira, do Flamengo

"O atleta Léo Pereira participou hoje de audiência judicial de caráter familiar. Como o processo corre em segredo de justiça, não cabe divulgar mais detalhes.

Diante das notícias falsas publicadas, o atleta reforça que está em dia com todas as obrigações em favor de seus filhos, e NUNCA foi inadimplente com a pensão alimentícia dos mesmos. Todos os pagamentos estão devidamente realizados e comprovados perante a Justiça.

As informações divulgadas não correspondem à verdade. O atleta reafirma seu compromisso com a transparência e avisa que qualquer publicação inverídica que afete sua honra e a de sua família será objeto das medidas legais cabíveis.

Atenciosamente,

Assessoria Jurídica - Léo Pereira"