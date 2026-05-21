A vitória e a classificação do Flamengo na Libertadores, nesta quarta-feira (20), passaram pelos pés de Pedro. Foi do camisa 9 o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Estudiantes (ARG). Após a partida, o técnico Leonardo Jardim exaltou a atuação do atacante e lamentou a ausência dele na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

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— O Pedro é um jogador especial. Há jogadores mais rápidos e fortes, mas, em termos de repertório técnico, ele tem muito. É uma pena não vê-lo na Seleção — disse o técnico do Flamengo sobre o camisa 9, em resposta ao Lance! na coletiva de imprensa.

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Próximo adversário do Flamengo: Palmeiras

A vitória contra o Estudiantes dá moral para o Flamengo, que na próxima rodada encara o Palmeiras pela Libertadores. O Verdão, inclusive, vem de derrota para o Cerro Porteño (PAR), também pela Libertadores. Mas, apesar da rivalidade dos times brasileiros nos últimos anos, Jardim garantiu que o passado não entrará em campo.

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— O que aconteceu no passado, a gente vai deixar de lado. A gente espera vencer respeitando o adversário, nossas ideias e forma de jogar. Sabemos que três pontos podem nos aproximar do concorrente direto, temos um jogo a menos e esse é o objetivo. Temos que nos recuperar bem para estarmos todos disponíveis — detalhou o treinador.

Veja outras respostas do técnico Leonardo Jardim após Flamengo x Estudiantes

Flamengo melhor após Estudiantes diminuir intensidade

"Vai perdendo a força, e começa a criar espaços, foi aí que tivemos a nossa melhora. O adversário baixou a intensidade porque ninguém consegue fazer aquele jogo por 90 minutos."

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Sacrifício de Saúl na última partida

"Saúl deu uma entrevista, ele disse: 'Estou com muita dificuldade, tenho feito sacrifício quando a equipe necessita que eu jogue'. Ele fez um grande sacrifício contra o Paranaense. Não é fácil. Com certeza, para hoje tive a opção do Nico, que não jogou no outro jogo por causa do sintético, entrou muito bem no jogo."

Jogo contra o Coritiba, em que o Flamengo terá inúmeros desfalques por conta das seleções

"Tem que ter um bom senso em relação ao jogo contra o Coritiba. Eu trabalhei em ligas que tinham uma regra, 5 jogadores na seleção, não havia jogo. Isso é uma coisa do bom senso. Não podemos limitar uma equipe a 9 jogadores e querer que ela compita de igual para igual. O Flamengo quer (adiar), eu acredito que a CBF vai chegar a uma decisão que defenda os interesses do futebol."

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