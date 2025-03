Flamengo: grupo ligado a Bap vence eleição do Conselho Fiscal

Paulo Roberto Gomes foi eleito o presidente do Conselho Fiscal do Flamengo na noite desta segunda-feira (24), em eleição realizada na sede do clube, na Gávea. A "Chapa 1", composta por pessoas do grupo apoiador do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, saiu vencedora do pleito e assume a pasta pelo próximo triênio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Em disputa acirrada, a chapa de Paulo Gomes recebeu 364 votos. Em segundo lugar ficou a "Chapa 3", liderada por Benny Kessel, com 326 votos. Ao total 1.054 conselheiros participaram do pleito. Confira abaixo o resultado completo.

Chapa 1 - Paulo Roberto Gomes - 364 votos;

Chapa 3 - Benny Kessel - 326;

Chapa 4 - José Pires - 222;

Chapa 2 - Adalberto Ribeiro - 141;

Nulo - 1.

Confira os membros do novo Conselho Fiscal do Flamengo

Paulo Roberto Gomes (presidente);

Francisco Carlos dos Santos Gularte;

Karina de Moraes Bugallo L. Pereira;

Leonardo Vinicius Correia de Melo;

Paulo Henrique Barros Bergqvist.

continua após a publicidade

Suplentes: Carlos Alberto Soares de Azevedo Júnior, Erico Pereira da Rosa Filho, Felipe Caruso Braunstein, Jose Ribamar do Amaral Cypriano e Rui Barbosa Raymundo.

➡️ Flamengo e Fluminense buscam venda de naming rights do Maracanã