Flamengo fecha novo patrocínio para o meião e valor uniforme ultrapassa R$ 240 milhões

Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 16:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo vai contar com o patrocínio do Zé Delivery no meião. A empresa, que é especializada em entrega de bebidas da Ambev, ficará estampada no meião do uniforme por R$ 11 milhões até o final de 2025. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge".

O pagamento será feito em quatro parcelas. Duas em maio e agosto de 2024 e o restante em maio e agosto de 2025.

Os valores não param aí. O Zé Delivery vai pagar para a FlaTV R$ 5 milhões. Os esportes olímpicos do Flamengo também vão receber R$ 10 milhões. Além disso, a Ambev terá exclusividade na venda de produtos da Gávea e no Ninho do Urubu.

Durante a reunião que aprovou o patrocínio, um conselheiro solicitou esclarecimentos sobre "ações que serão realizadas com bebidas alcóolicas e não alcóolicas". O uniforme não pode ter propaganda direta de bebidas alcóolicas.

🤑 CONFIRA OS PATRROCÍNIOS E VALORES NA CAMISA DO FLAMENGO:

➡️ Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano

➡️ Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

➡️ BRB (omoplata): R$ 25,2 milhões/ano

➡️ Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

➡️ Kwai (manga): R$ 10 milhões

➡️ ABC (short): R$ 7,1 milhões

➡️ Assist card (barra traseira): R$ 8,5 milhões

➡️ Tim (número): R$ 7 milhões

➡️ Zé Delivery (meião): R$ 6,8 milhões/fim de 2024