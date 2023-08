Uma das metas esportivas previstas não foi alcançada e, consequentemente, causou influência ao orçamento do clube. Na Copa Libertadores da América, a intenção do Flamengo era de chegar à semifinal do torneio, mas o Rubro-Negro foi eliminado nas oitavas de final. Dessa forma, com a competição continental, o Fla arrecadou R$ 26 milhões. Caso avançasse até as semis, a premiação seria de, no mínimo, R$ 44,7 milhões.