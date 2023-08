O incêndio aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019, no momento em que os jogadores da base do Flamengo dormiam no contêiner, quando um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado provocou as chamas. Dez jovens entre 14 e 16 anos morreram. Foram eles: Arthur Vinicius, Athila Paixão, Bernardo Pisetta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Pablo Henrique, Rykelmo de Souza Viana, Samuel Thomas e Vitor Isaías.