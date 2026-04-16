Vidente aponta resultados dos jogos de Flamengo e Palmeiras na Libertadores

Finalistas em 2025, Flamengo e Palmeiras vão entrar em campo, na noite desta quinta-feira (16), em jogos válidos pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Antes da bola rolar, um vidente apontou qual será o resultado dos duelos.

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O Flamengo pega o Independiente Medellín, e o Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal. Ambos os times vão jogar em casa, e o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, projetou que virão duas vitórias brasileiras nesta rodada.

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Apesar da previsão de um resultado positivo, o vidente apontou que Flamengo e Palmeiras não terão jogos fáceis, principalmente o Rubro-Negro.

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Flamengo e Palmeiras disputaram a final da Libertadores em 2025 (Foto: Ernesto BENAVIDES / AFP)

Flamengo e Palmeiras vivem tensão nos bastidores

O clássico entre Fluminense e Flamengo, inicialmente marcada para sábado (11), foi transferida para domingo (12), às 18h30, no Maracanã, após solicitação conjunta dos clubes à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), motivada por dificuldades logísticas no retorno da delegação rubro-negra ao Brasil. A equipe de Leonardo Jardim vinha do Peru, onde fez sua estreia pela Libertadores.

O aceite da mudança do jogo do Flamengo causou descontentamento no Palmeiras, que emitiu uma nota cobrando critérios mais claros por parte da CBF e afirmando que pedidos semelhantes de outras equipes não teriam sido atendidos.

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"Não nos cabe entrar no mérito do pleito; é necessário questionar, contudo, por que somente um clube tem a sua solicitação atendida, enquanto outras equipes vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade"

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Após a mudança na data do Flamengo x Fluminense, o Palmeiras anunciou que enviará ofícios à entidade para questionar o que considera "diferenças de tratamento" entre os clubes, tanto no adiamento da partida quanto na condução de decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), incluindo o caso do técnico Abel Ferreira.

A conduta do Palmeiras em relação ao clássico carioca rendeu críticas de José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Em entrevista a TV do clube, o português alfinetou o clube paulista:

— Há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais. Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito — disse Boto.

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