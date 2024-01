Antes de reforçar a equipe portuguesa, Werton participará de dois jogos pelos profissionais do Flamengo. O jovem será um dos integrantes do time que disputará duas partidas do Campeonato Carioca durante o período em que a equipe principal fará pré-temporada nos Estados Unidos. Os duelos serão contra Nova Iguaçu, no dia 21, e Portuguesa, no dia 27.