Flamengo emite nota em que Carlinhos diz ter escutado imitações de macaco na Arena

Carlinhos diz ter escutado imitações de macaco após ter sido expulso (Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro • Atualizada em 23/09/2024 - 01:04

O Flamengo emitiu nota, na noite deste domingo (22), na qual informa que o atacante Carlinhos diz ter escutado imitações de macaco quando deixava o campo de jogo da Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O clube ainda cita vídeo do Lance! em que é possível ouvir o atacante sendo ofendido por torcedores ao se dirigir ao vestiário.

Procurada pelo Lance!, a assessoria de imprensa do Grêmio informou que o clube só irá se manifestar nesta segunda-feira (23).

Veja o conteúdo integral da publicação do Flamengo.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Carlinhos sofreu injúrias raciais ao deixar o campo após ser expulso na partida deste domingo (22), contra o Grêmio, em Porto Alegre. O jogador diz ter escutado imitações de macaco e, em um vídeo de uma matéria do veículo “Lance!”, ouve-se nitidamente uma voz proferindo a palavra 'macaquinho'. O Flamengo apoia totalmente o atleta, repudia o ocorrido e aguarda posicionamento da CBF”, diz o texto do clube carioca, publicado em redes sociais.

Carlinhos foi expulso aos 13 minutos do segundo tempo, acusado de agredir o zagueiro Kannemann fora da disputa de bola. Na saída do campo, ele ainda deu um soco na cabine do VAR, que acabou danificada.

As ofensas foram proferidas no túnel que dá acesso aos vestiários. É possível escutar as vozes de, pelo menos, um homem e uma mulher.