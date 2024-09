Carlinhos, do Flamengo, sofre injúria racial de dois torcedores do Grêmio

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 21:22 • Porto Alegre (RS)

*Por Júlia Brasil, especial para o Lance! de Porto Alegre

Na saída do campo, após receber cartão vermelho no jogo contra o Grêmio, o atacante Carlinhos, do Flamengo, foi alvo de injúria racial de dois torcedores do Tricolor próximo do túnel de acesso aos vestiários da Arena do Grêmio. Na ocasião, o jogador foi chamado duas vezes de "macaquinho". Assista ao momento dos xingamentos no player acima.

Carlinhos foi expulso aos 13 minutos do segundo tempo, por agredir o zagueiro Kannemann, do Grêmio, em lance fora da disputa pela bola. Para completar, o atacante ainda deu um soco na cabine do VAR, ao deixar o campo.

Na saída de campo, após ter sido expulso e socar a cabine do árbitro de vídeo, o atacante foi ofendido por dois torcedores: um homem usou de palavras de baixo calão, e em seguida, chamou Carlinhos de "macaquinho". A mesma injúria racial foi repetida imediatamente por uma torcedora.

