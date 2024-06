Flamengo e Everton Ribeiro se reencontram em disputa no G4 do Brasileirão

Everton Ribeiro deixou o Flamengo e se juntou ao Bahia (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 20/06/2024 - 06:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O duelo entre Flamengo e Bahia nesta quinta-feira (20) será marcado pelo primeiro reencrontro entre Everton Ribeiro e o clube carioca. Ídolo rubro-negro, o meio-campista assumiu papel de protagonista no Esquadrão de Aço, que disputa as primeiras posições do Brasileirão com o Fla neste início de competição.

Everton marcou época no Flamengo. Em sete anos de clube, o jogador acumulou 11 títulos, entre eles duas Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), duas Supercopas (2020 e 2021), Recopa (2020) e três Campeonatos Cariocas (2019, 2020 e 2021). Além disso, foram 394 partidas, 46 gols e 61 assistências.

Pelo Esquadrão de Aço, Everton Ribeiro reafirmou seu status de protagonista no futebol brasileiro. Líder de assistências da equipe na temporada (junto a Cauly), é um dos destaques da equipe que iniciou muito bem o Brasileirão. Os seis passes para gol e as quatro bolas na rede em 26 jogos mostram a boa fase do camisa 10 tricolor.

No início da rodada, o Flamengo ocupava a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, mesma pontuação do terceiro colocado Bahia, adversário desta quinta-feira (20); o Rubro-Negro leva vantagem no saldo de gols. Assim, mais que o reencontro com Éverton Ribeiro, o confronto coloca frente à frente dois candidatos às primeiras colocações do campeonato. Com o empate entre Botafogo e Athletico na quarta (19), quem vencer o duelo no Maracanã assumirá a ponta da tabela.

