Flamengo sobrevive a ‘início’ da Copa América e faz contagem regressiva por reforços

Desfalcado pela Copa América, Tite conseguiu somar pontos nos dois jogos contra Grêmio e Athletico-PR desde a ausência dos convocados (MAURO PIMENTEL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 06:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos clubes mais críticos por conta da não paralisação do Brasileirão no período da Copa América, o Flamengo sobrevive na competição. Embora tenha perdido a liderança, a equipe de Tite ocupa a 2ª colocação e tem apenas um ponto a menos em relação ao Botafogo.

Nos dois jogos em que atuou desfalcado de Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Viña e Pulgar, além dos lesionados, o Rubro-Negro somou quatro dos seis pontos disponíveis. Com até mais sete jogos sem os cinco convocados, a equipe luta para se manter vivo na disputa pelo título.

Nesse momento, o Flamengo parece estar no início de uma longa maratona e pensando em um jogo de cada vez para cumprir com seus objetivos. E buscando recuperar os lesionados para que Tite possa trabalhar com um elenco mais largo, o que não aconteceu contra o Athletico-PR.

Contra o Bahia, o Rubro-Negro deve contar com as presenças de Cebolinha e Allan, que estavam machucados. Ayrton Lucas também voltou a trabalhar com o elenco, enquanto os casos de Igor Jesus e Carlinhos, que fez apenas dois jogos, são considerados mais delicados.

Peça importante do Flamengo, Cebolinha voltou a treinar para enfrentar o Bahia (Gilvan de Souza/CRF)

O confronto desta quinta-feira (20) é visto como chave, uma vez que o Tricolor ocupa a 3ª colocação. É a chance que o Flamengo tem de abrir vantagem sobre um rival direto ao título atualmente e podendo fazer valer o fator Maracanã para seguir no topo.

Faltam "somente" sete rodadas para que Tite consiga reunir o elenco completo com o fim da Copa América. Fazendo essa contagem regressiva, o Rubro-Negro precisa pontuar Bahia, Fluminense, Juventude, Cruzeiro, Atlético-MG, Cuiabá e Fortaleza e não deixar o Botafogo abrir vantagem.

Sem alguns de seus protagonistas, o Flamengo tem nomes dentro do plantel para seguir mantendo um padrão e nível de jogo elevado. Nessa semana, o Rubro-Negro tem mais uma chance de provar que se manterá firme e forte em busca do título que não é conquistado desde o Brasileirão 2020/2021.