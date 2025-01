O Fluminense está próximo de anunciar a contratação do lateral-esquerdo Renê. O jogador está livre no mercado após não ter o contrato com o Internacional renovado e irá assinar vínculo de dois anos com o Tricolor. A informação foi publicada primeiramente pelo portal "Ge".

Renê estava há três temporadas no Colorado e somou 123 partidas pelo clube gaúcho, com dois gols marcados. Antes, teve passagem marcante pelo rival do Flu, o Flamengo, onde atuou por cinco anos e fez parte da conquista da Libertadores de 2019, além de dois Campeonatos Brasileiros. Agora, o lateral defenderá a equipe das Laranjeiras.

Reforço em posição carente

A lateral esquerda é uma posição de necessidade do Fluminense atualmente. Com a rescisão de Marcelo no início de novembro e a não renovação de Diogo Barbosa - que já foi anunciado pelo Fortaleza -, o Tricolor conta apenas com Gabriel Fuentes e Esquerdinha no elenco. Assim, a chegada de Renê traz equilíbrio e experiência para o setor.

O Flu já tem quatro reforços confirmados até aqui: o zagueiro Juan Freytes (24 anos), o atacante Paulo Baya (25), o atacante Joaquín Lavega (19) e o volante Hércules (24). Além dos nomes já anunciados, o clube tem encaminhada a contratação do goleiro Marcelo Pitaluga, de 22 anos, revelado pela base tricolor e atualmente no Liverpool.

