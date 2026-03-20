Flamengo e Betano transformam 'peso do Manto' em experiência inédita na Gávea

O Flamengo e a Betano, patrocinadora master do time carioca, promovem neste sábado (21) e domingo (22) uma ativação especial com os torcedores. A ação acontece na loja oficial rubro-negra, na sede da Gávea, e materializa de forma literal um dos conceitos mais conhecidos do futebol: o "peso da camisa".

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Batizada de "Manto Mais Pesado do Mundo", a iniciativa apresenta uma escultura de madeira com mais de 100 kg, criada pelo artista Cainã Gartner. A peça transforma em objeto físico a simbologia histórica do uniforme rubro-negro.

Camisa do Flamengo (Foto: Divulgação/Betano)

Durante o evento, o público poderá participar de um desafio simples, mas exigente: levantar a escultura ao menos 10 centímetros do chão. Os 20 primeiros que conseguirem completar a tarefa serão premiados com uma camisa oficial do Flamengo desta temporada.

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Segundo Fabio Ritter, gerente sênior de ativações de patrocínio da Betano, a proposta é tornar tangível um dos maiores símbolos do clube. A ação aposta na gamificação para criar uma experiência interativa, permitindo que o torcedor "sinta" o peso da camisa de forma literal e divertida.

- A ideia foi materializar o 'peso da camisa', um atributo icônico do Flamengo, por meio de uma ação inédita e divertida. Com a mecânica de gamificação e o prêmio para quem conseguir levantar a escultura, criamos uma experiência que permite ao torcedor sentir e interagir com a paixão rubro-negra - explicou Fabio Ritter.

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Já Marcelo Rocha, gerente de produtos e vestuário do Flamengo, destaca que a iniciativa reforça a conexão com a torcida. Para ele, a ação traduz o orgulho da história rubro-negra e transforma esse sentimento em uma vivência dentro da própria casa do clube.

- Essa ação traduz o orgulho que temos da nossa trajetória e celebra de forma lúdica o DNA rubro-negro. Estamos felizes em receber a Nação em nossa casa para essa experiência única -, destacou Marcelo Rocha.

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A obra

Responsável pela criação da escultura, Cainã Gartner dedicou semanas ao projeto para reproduzir com fidelidade os detalhes do chamado "Manto Sagrado". Conhecido por trabalhos que combinam madeira e ouro, o artista buscou unir força e estética em uma peça que representa a grandeza do clube.

A obra foi concebida como uma homenagem à trajetória do Flamengo, simbolizando tanto suas conquistas quanto a responsabilidade de vestir a camisa diante de milhões de torcedores.

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