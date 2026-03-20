A vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Remo contou com mais uma boa atuação coletiva da equipe. Ainda assim, alguns jogadores se destacaram individualmente, como é o caso de Luiz Araújo, que começou como titular no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão.

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O grande desempenho do camisa 7 foi coroado com um gol aos nove minutos do segundo tempo, em uma bela jogada trabalhada, com troca de passes envolvendo Pedro e Samuel Lino, além de um corta-luz de Arrascaeta.

Além de marcar, Luiz Araújo também deu assistência para o gol de Samuel Lino, com um toque sutil de calcanhar. No total, o atacante distribuiu dois passes decisivos e ainda registrou 89% de aproveitamento nos passes (41 de 46).

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Chegada de Jardim indica virada de chave para Luiz Araújo no Flamengo

A chegada de Leonardo Jardim ao Flamengo pode representar uma virada de chave para Luiz Araújo no time carioca. Afinal, o técnico português já havia demonstrado interesse no atacante no ano passado, quando comandava o Cruzeiro. Ou seja, a admiração pelo jogador não é recente.

Após a partida no Maracanã, Luiz Araújo comentou sobre o tema e a relação com o treinador.

- Fiquei feliz com a chegada dele. É um treinador que gosta de mim, que me queria no Cruzeiro. Mas agora é outro time, e o Flamengo tem mais jogadores qualificados que tinha no Cruzeiro - afirmou Luiz Araújo.

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Luiz Araújo em FLamengo x Remo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Números de Luiz Araújo em Flamengo 3x0 Remo

⚽ 1 gol

🅰️ 1 assistência

🧠 1 grande chance criada

🔑 2 passes decisivos (1º do jogo!)

✅ 41/46 passes certos (89%!)

💪 9/13 duelos ganhos pelo chão (1º do jogo!)

💨 3/3 dribles certos (1º do jogo!)

👊 4 faltas sofridas (1º do jogo!)

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