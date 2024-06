Flamengo domina Fluminense, vence clássico e se consolida na liderança

Foto: Alexandre Loureiro/ AGIF







Fluminense e Flamengo se enfrentaram neste domingo (22), no clássico pela 11ª rodada do Brasileirão, às 16h, no Maracanã (RJ). Pedro marcou o gol da partida.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto do Fluminense com o Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local).

A partida

No primeiro tempo, a definição é: falta de inspiração. De um lado, o Flamengo, líder, empolgado e nos braços da torcida. Do outro, um Fluminense em crise, ameaçado e com o moral daquele jeito.

Mesmo assim, os dois times foram semelhantes em campo. E isso não é bom, já que nada de interessante aconteceu até o fim do primeiro tempo, quando Lorran quase abriu o placar para o Flamengo.

Na segunda etapa do jogo, o Flamengo cresceu e deu o tom. Melhor tecnicamente, o Rubro-Negro jogava melhor, e tentava, a todo custo, marcar um gol.

Mesmo assim, o ataque chamava a atenção por dois motivos: a criação e o desperdício de chances na partida. No fim, o merecimento apareceu e Pedro, em uma marcação questionável de pênalti, abriu o placar e definiu o jogo. 1 a 0.

Foto: Alexandre Loureiro/ AGIF

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Flamengo

Brasileirão - 11ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 22 de junho de 2024, às 16h

📍 Local: Marcanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, Premiere e Tempo Real do Lance!

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Gol: Pedro (FLA)

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Guga, Antônio Carlos, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso; Douglas Costa, John Kennedy e Cano.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro.