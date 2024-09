Flamengo divulga lista de inscritos na Libertadores com três dos quatro reforços

Flamengo inscreve reforços na Libertadores (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 14:46 • Rio de Janeiro

O Flamengo poderá contar com três dos quatros novos jogadores contratados nesta janela. Alex Sandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata estão inscritos e já poderão entrar em campo pelas quartas de final contra o Peñarol. Michael, o primeiro reforço anunciado, ficou de fora da lista, por conta da grave lesão na posterior da coxa direita.





Michael se lesionou em partida contra o Bahia em Salvador Foto: Reprodução/Globo



No último dia 12, o clube enviou para a Conmebol a documentação de inscrição dos atletas. Os três reforços foram inscritos nos lugares dos volantes Daniel Cabral e Igor Jesus, ambos negociados com o Estrela Amadora (Portugal), e de Victor Hugo, emprestado para o Goztepe (Turquia).



É importante mencionar que o artigo 3.7.5.9 do regulamento da Conmebol limita a substituição de jogadores para as quartas de final a apenas três trocas de jogadores, diferentemente das oitavas de final, quando os clubes podem fazer até cinco mudanças na lista de até 50 nomes.

Ou seja, se Michael tivesse à disposição, o Flamengo seria obrigado a deixar um dos reforços fora das oitavas da Libertadores. Internamente, o departamento de futebol chegou a debater como seria essa tomada de decisão. Dessa forma, o atacante só deve atuar pelo Flamengo na Libertadores em 2024, caso o clube avance para a semifinal.



Vale destacar que todos os quatro contratados já estrearam. Michael jogou apenas dois jogos neste retorno ao clube: Bragantino e Bahia, quando saiu lesionado. Alex Sandro e Plata estrearam no último domingo no empate com o Vasco.





Michael, Alex Sandro, Alcaraz e Plata, reforços do Flamengo — Foto: Divulgação<br><br>O Flamengo enfrenta o Peñarol na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores. A volta será em Montevidéu, no dia 26. Quem avançar encara o vencedor do confronto entre Botafogo e São Paulo. <br><br>CONFIRA A LISTA DOS 49 INSCRITOS DO FLAMENGO NA LIBERTADORES: <br><br>Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Lucas Furtado, Dyogo Alves e Caio Barone<br><br>Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, David Luiz, Cleiton, Iago, Carbone, João Victor e Da Mata<br><br>Laterais-direitos: Varela, Wesley, Daniel Sales e Lucyan<br><br>Laterais-esquerdos: Ayrton Lucas, Viña, Zé Welinton e Germano<br><br>Volantes: Erick Pulgar, Allan, Rayan Lucas, Igor Jesus, Evertton Araújo, Caio Garcia, Daniel Rogério e Luis Aucélio<br><br>Meias: Gerson, Arrascaeta, De la Cruz, Lorran, Victor Hugo, Fabiano, Guilherme e João Alves<br><br>Atacantes: Luiz Araújo, Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha, Carlinhos, Bruno Henrique, Matheus Gonçalves, Shola, Wallace Yan, Felipe Teresa e Adriel