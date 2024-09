Tite, técnico do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 06:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O empate em 1 a 1 diante do Vasco pode custar caro para o Flamengo no Brasileirão. Melhor durante a maior parte do jogo no Maracanã no último domingo (15), o Rubro-Negro deixou escapar o que parecia uma vitória tranquila nos minutos finais, quando parecia ter o duelo sob controle. Agora, com um jogo a menos, vê o líder Botafogo a oito pontos de distância.

Apesar de não ter dominado o Cruz-Maltino como na goleada por 6 a 1 no primeiro turno, o Fla foi inegavelmente superior ao adversário no confronto da 26ª rodada. Com domínio da posse de bola (61%) e mais chances criadas (17 contra nove), o Mais Querido até demorou para abrir o placar. O gol de Gerson saiu aos 27 minutos do segundo tempo, quando duas bolas já haviam acertado a trave de Léo Jardim.

Depois de balançar as redes, o Flamengo parecia ter o controle do jogo e pouco sofria investidas do Vasco. No entanto, a equipe de Tite foi surpreendida por um contra-ataque comandado por Rayan, que terminou com assistência de Puma Rodríguez para o gol de Philippe Coutinho.

Imediatamente antes, o zagueiro Léo Pereira tentou jogada individual pela ponta-esquerda e perdeu a bola, reclamando de pênalti. Por sua vez, Fabrício Bruno e Evertton Araújo não conseguiram parar a arrancada do camisa 77 do rival, que gerou o lance de empate do rival.

Além de erros individuais, escolhas questiováveis de Tite também podem ter influenciado o resultado negativo ao final da partida. Mesmo ganhando por 1 a 0 momentaneamente, o Flamengo terminou a partida com Carlinhos e Gabigol em campo, dois atacantes que pouco contribuem defensivamente.

Desta forma, o Rubro-Negro foi punido com o empate em uma partida que parecia controlada. Assim, o time deixou dois pontos pelo caminho e dificultou a missão de brigar pelo título do Brasileirão. Em quarto lugar com 45 pontos, o Flamengo está a oito de distância do líder Botafogo. Mesmo com um jogo a mais por fazer (contra o Internacional, pela 17ª rodada), a equipe de Tite terá de torcer por tropeços dos times acima para sonhar com o título da competição.

