- Quando você toma a decisão de mandar embora ou de não renovar um contrato com um técnico campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil, tem que ter muito culhão para bancar essa decisão. E tem que dar muito certo! O time tinha que varrer todo mundo. Você ouve a justificativa do Marcos Braz, uma cagação de regra, dizendo: "nós não acreditávamos mais na evolução do trabalho", como se ele fosse um executivo de futebol que entendesse para car**** de futebol e ele não entende nada. Ai contrata um treinador que não tem nada a ver com o modelo de jogo do Flamengo, que era o Vitor Pereira, e pior vai no Sampaoli que ofensivamente pensa muita coisa igual o Vitor Pereira. O resultado é esse. Cara, tem que enquadrar o que a diretoria do Flamengo fez em 2023 e usar como um manual do que não fazer -, analisou em um vídeo divulgado em suas redes sociais.