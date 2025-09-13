Flamengo divulga a lista de relacionados para o duelo diante do Juventude

O Flamengo entra em campo neste domingo (14), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 47 pontos, três a mais que o vice-líder Cruzeiro.

continua após a publicidade

O técnico Filipe Luís terá seis desfalques para a partida: Jorginho segue em recuperação de um edema muscular na coxa esquerda; Varela trata uma pubalgia; Bruno Henrique cumpre suspensão imposta pelo STJD; Léo Ortiz também está suspenso; Alex Sandro, apesar da evolução no tratamento de uma lesão na panturrilha esquerda, ainda não reúne condições de jogo; e Erick permanece fora por conta de uma fratura no pé direito.

Em contrapartida, o treinador contará com os retornos de Arrascaeta, Viña, Plata, Carrascal e Samuel Lino, que estavam servindo suas seleções durante a Data Fifa. Além disso, Saúl deve se juntar ao elenco em Caxias do Sul ainda neste domingo (14), após o nascimento do filho.

continua após a publicidade

Depois do compromisso contra o Juventude, o Flamengo terá pela frente uma sequência pesada no Brasileirão: Vasco (casa), Corinthians (fora), Cruzeiro (casa), Bahia (fora), Botafogo (casa) e Palmeiras (casa).

Na próxima quinta-feira (18), o time encara o Estudiantes, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

Confira a lista de relacionados:

Confira a lista de relacionados do duelo entre o Flamengo e o Juventude. (Foto: Divulgação/ Flamengo)

Confira atualizações médicas:

ALEX SANDRO

Jogador já realiza trabalhos em campo com a fisioterapia.

ERICK

Com o resultado da tomografia computadorizada apontando consolidação da fratura no quinto metatarso do pé direito, meia iniciou os exercícios de fisioterapia em campo neste sábado (13) pela manhã.

SAÚL ÑIGUEZ

Com o nascimento de seu filho neste sábado (13), jogador treinou e foi liberado para passar o dia com a família. Ele viaja no domingo (14) para Caxias do Sul e estará à disposição para jogar contra o Juventude.

BRUNO HENRIQUE

Após se queixar de dores depois do treinamento deste sábado (13), jogador fará um controle de carga visando a disputa do jogo de quinta-feira (18).

JORGINHO

Com um edema muscular na coxa esquerda, jogador foi vetado da partida de domingo (14) pelo Departamento Médico do clube.

VARELA

Depois de retornar da Data FIFA com um quadro de pubalgia, lateral segue cronograma de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico do clube e não viaja para Caxias do Sul.