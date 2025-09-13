Flamengo divulga a lista de relacionados para o duelo diante do Juventude
O técnico Filipe Luís terá seis desfalques para o duelo contra o time de Caxias do Sul
O Flamengo entra em campo neste domingo (14), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 47 pontos, três a mais que o vice-líder Cruzeiro.
O técnico Filipe Luís terá seis desfalques para a partida: Jorginho segue em recuperação de um edema muscular na coxa esquerda; Varela trata uma pubalgia; Bruno Henrique cumpre suspensão imposta pelo STJD; Léo Ortiz também está suspenso; Alex Sandro, apesar da evolução no tratamento de uma lesão na panturrilha esquerda, ainda não reúne condições de jogo; e Erick permanece fora por conta de uma fratura no pé direito.
Em contrapartida, o treinador contará com os retornos de Arrascaeta, Viña, Plata, Carrascal e Samuel Lino, que estavam servindo suas seleções durante a Data Fifa. Além disso, Saúl deve se juntar ao elenco em Caxias do Sul ainda neste domingo (14), após o nascimento do filho.
Depois do compromisso contra o Juventude, o Flamengo terá pela frente uma sequência pesada no Brasileirão: Vasco (casa), Corinthians (fora), Cruzeiro (casa), Bahia (fora), Botafogo (casa) e Palmeiras (casa).
Na próxima quinta-feira (18), o time encara o Estudiantes, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.
Confira a lista de relacionados:
Confira atualizações médicas:
ALEX SANDRO
Jogador já realiza trabalhos em campo com a fisioterapia.
ERICK
Com o resultado da tomografia computadorizada apontando consolidação da fratura no quinto metatarso do pé direito, meia iniciou os exercícios de fisioterapia em campo neste sábado (13) pela manhã.
SAÚL ÑIGUEZ
Com o nascimento de seu filho neste sábado (13), jogador treinou e foi liberado para passar o dia com a família. Ele viaja no domingo (14) para Caxias do Sul e estará à disposição para jogar contra o Juventude.
BRUNO HENRIQUE
Após se queixar de dores depois do treinamento deste sábado (13), jogador fará um controle de carga visando a disputa do jogo de quinta-feira (18).
JORGINHO
Com um edema muscular na coxa esquerda, jogador foi vetado da partida de domingo (14) pelo Departamento Médico do clube.
VARELA
Depois de retornar da Data FIFA com um quadro de pubalgia, lateral segue cronograma de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico do clube e não viaja para Caxias do Sul.
