Web repercute destino de novo estádio do Flamengo: ‘Nunca se sabe’

A construção do futuro estádio do Flamengo ainda não saiu do papel. Após um pouco mais de um ano da compra do terreno do Gasômetro, que custou R$ 138,1 milhões aos cofres rubro-negros, flamenguistas reclamam da paralisação dos avanços acerca do tema. Conselheiros debaterão tema em reunião na próxima segunda-feira (11). O tema viralizou entre internautas na web, que comentaram o caso.

Na segunda-feira (5), quem se posicionou foi Rodolfo Landim, ex-presidente do clube carioca e um dos idealizadores do projeto. Em entrevista ao "Penido's Podcast", Landim afirmou ter receio da construção não ir para frente por conta da atual gestão.

- Tenho absoluta certeza que a atual diretoria do Flamengo não tem interesse em acelerar o processo, nem de fazer o estádio. Nenhum. Não é só procrastinação, é matar o projeto, o que eu acho que é pior. Eu acho que tem um risco enorme (de o terreno do Gasômetro voltar à Caixa Econômica). Só não aconteceu porque o prefeito é paciente - disse Rodolfo Landim.

O Lance! procurou o Flamengo para buscar um posicionamento, mas a resposta foi que o presidente Bap (Luiz Eduardo Baptista) não está dando entrevistas e que o "clube não irá responder o Landim".

Conselheiros terão reunião para debater números do Maracanã

Horas após a afirmação de Rodolfo Landim, conselheiros do Flamengo receberam convite para reunião do Conselho Deliberativo, que acontecerá na próxima segunda-feira. O Lance! teve acesso ao documento, que diz que a reunião, "no Salão Nobre, terá apresentação do Conselho Diretor da atualização sobre o negócio Maracanã, a SPE (Sociedade de Propósito Específico), gestão e resultados".

Apesar do documento não citar o projeto da construção do novo estádio, alguns conselheiros chegaram a cogitar a possibilidade do tema ser abordado.

Em contato com a reportagem do Lance!, o Flamengo esclareceu que a reunião tratará apenas do tema Maracanã, com números ligados ao estádio. Em parceria com o Fluminense, o Rubro-Negro conta com a concessão do estádio por 20 anos.