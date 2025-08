Sócio Lance! leva torcedor ao Museu Flamengo

O Sócio Lance!, programa de assinatura do Lance!, levou um de seus membros para visitar gratuitamente o Museu Flamengo, localizado na sede do clube, na Gávea, no Rio de Janeiro. Marco de Oliveira foi o contemplado com a experiência e esteve no local na última quarta-feira, 30 de julho, com direito a um acompanhante.

continua após a publicidade

A visita faz parte de uma série de ativações promovidas pelo Sócio Lance! com o objetivo de aproximar os torcedores de seus clubes e oferecer benefícios exclusivos aos assinantes. No museu, Marco pôde conhecer de perto parte da história do Flamengo, com troféus, camisas, imagens marcantes e outras peças que compõem o acervo rubro-negro.

— Maravilhoso conhecer a história, ver os troféus. Estava igual criança, só aproveitando. Se eu pudesse, ficava lá o dia inteiro. Vale a pena demais, valeu cada segundo aqui, e vale a pena ser sócio Lance! — afirmou Marco após a visita ao museu.

continua após a publicidade

Marco de Oliveira, Sócio Lance!, visita o Museu Flamengo (Foto: Maurício Luz / Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Visite o Museu Flamengo

O Museu Flamengo é um dos muitos parceiros do Sócio Lance!. Os assinantes do programa ganham 50% de desconto no valor do ingresso para visitar o espaço, independentemente do plano – Torcedor, Titular ou Craque.

No museu, você faz uma viagem pela história rubro-negra. Os ídolos, esportes, conquistas e estatísticas do Mais Querido, numa experiência imersiva, interativa e acessível.

continua após a publicidade

— Essa parceria com o Museu Flamengo representa muito do que queremos para o Sócio Lance: aproximar ainda mais o torcedor das experiências que ele realmente valoriza. Levar nossos assinantes para vivenciar a história do seu clube de coração, com 50% de desconto, reforça nosso compromisso de entregar benefícios que conectam a sua paixão com o esporte — destaca Marcelo Fragoso, Head de Loyalty do Lance!.

Marco de Oliveira, Sócio Lance!, visita o Museu Flamengo (Foto: Maurício Luz / Lance!)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Assine o Sócio Lance!

O Sócio Lance! oferece três modalidades de planos de assinaturas. A primeira delas é gratuita, com o Plano Torcedor, que oferece acesso a conteúdo exclusivo, descontos em parceiros, acúmulo e troca de pontos por milhas aéreas, dinheiro ou gift cards, além de participação em sorteios de ingressos e brindes, como camisas oficiais, itens autografados e muito mais.

Já o Plano Titular, no valor de R$ 19,90 mensais, inclui todos os benefícios do plano gratuito, além de R$ 20,00 mensais em créditos para aplicativos de mobilidade, 500 pontos de bônus e 1 ingresso de cinema por mês. Por fim, o Plano Craque, com investimento de R$99,90 mensais, inclui: R$100,00 todo mês em créditos na Uber, assinatura na Duo Gourmet, onde o cliente compra um prato e ganha outro em diversos restaurantes e 2 ingressos de Cinema todo mês. Clique aqui e escolha sua assinatura.