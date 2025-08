Jorge Carrascal já está liberado para estrear com a camisa do Flamengo. O nome do jogador colombiano, contratado pelo clube carioca por 12 milhões de euros (R$ 77 milhões), apreceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF no início da tarde desta terça-feira (5). A expectatitva é que o meio-campista faça a sua estreia na partida contra o Mirassol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O novo camisa 15 do Flamengo é o quarto reforço dessa janela de transferências. Anteriormente, o clube anunciou as chegadas de Saúl, Emerson Royal e Samuel Lino. Os três já entraram em campo pelo time carioca.

Carrascal não pode estrear pelo Flamengo na Copa do Brasil

Carrascal realizou o seu primeiro treino com o elenco rubro-negro na tarde de segunda-feira. Apesar de estar apto fisicamente para entrar em campo, o colombiano não fica à disposição do técnico Filipe Luís para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira.

continua após a publicidade

O prazo limite para inscrição de jogadores para essa fase do torneio (oitavas de final) terminou na última quarta-feira. O Rubro-Negro recebeu as últimas documentações do atleta na noite de sexta-feira.

Carrascal em seu primeiro treino ao lado dos companheiros de Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo x Mirassol

A partida que deve contar com a estreia de Jorge Carrascal pelo Flamengo é contra o Mirassol. Os times se enfrentam na noite de sábado, às 18h30, no Maracanã, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real