- Salta aos olhos que a conduta adotada pelo Sr. Presidente acerca das demissões de treinadores com elevadas multas rescisórias, de forma habitual e reincidente, nem de longe se amolda à exigência estatutária de atuar com cuidado e diligência que todo administrador ativo e probo costuma empregar na gestão de seus próprios negócios. Muito menos esse procedimento vai ao encontro da obrigação de preservar a higidez financeira e a conservação e incremento do patrimônio do clube. Além disso, os membros do Departamento de Futebol, que participam da escolha e da pactuação dos termos dos contratos dos treinadores demitidos, que não tiveram o contrato renovado e daquele que foi embora por vontade própria, é mantida pelo Presidente do Clube sem qualquer possibilidade de alteração - diz trecho do documento, que o Lance! teve acesso.