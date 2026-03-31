O Flamengo contará com os jogadores convocados nesta Data Fifa para a partida contra o RB Bragantino, na quinta-feira (2), pelo Brasileirão. Em nota oficial, o clube carioca detalhou o planejamento para o retorno dos atletas. Até o momento, apenas Jorge Carrascal já se reapresentou, após defender a Colombia nos amistosos contra Croácia e França.

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Nos últimos dias, Gabriel Skinner, gerente de futebol do Flamengo, entrou em contato com as seleções e alinhou como será o retorno dos convocados.

- Em função da boa relação estabelecida entre as entidades, os sete atletas que participaram desta Data FIFA por suas seleções chegarão a tempo de se juntar ao grupo em Bragança Paulista, onde o Rubro-Negro enfrentará o Red Bull Bragantino na quinta-feira (2) - diz trecho da nota do Flamengo.

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Nesta Data Fifa, os convocados foram: Danilo e Léo Pereira (Brasil); Arrascaeta, Varela e De la Cruz (Uruguai); Carrascal (Colômbia); Gonzalo Plata (Equador). Além desses nomes, Léo Nannetti, goleiro rubro-negro, foi chamado para integrar os treinos da Seleção Brasileira. Anteriormente, Alex Sandro esteve na lista de Ancelotti, mas sofreu lesão e foi cortado.

Nesta terça-feira, Arrascaeta, Varela e De La Cruz estiveram em campo no amistoso do Uruguai contra a Argélia. Já no período da noite, será a vez de Léo Pereira e Danilo entrarem em ação pela Seleção Brasileira.

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Antes do jogo contra o RB Bragantino, o Flamengo realiza treino no Ninho do Urubu na tarde desta terça-feira. Logo em seguida, a delegação embarca para São Paulo. Já no dia da partida, os jogadores farão uma atividade na academia do hotel.

Confira os próximos jogos do Flamengo

02/04 - RB Bragantino x Flamengo - Brasileirão

- Brasileirão 05/04 - Flamengo x Santos - Brasileirão

x Santos - Brasileirão 08/04 - Cusco x Flamengo - Libertadores

- Libertadores 11/04 - Fluminense x Flamengo - Brasileirão

- Brasileirão 16/04 - Flamengo x Independiente Medelín - Libertadores

Arrascaeta em ação com a camisa do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

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