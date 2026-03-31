Após Data Fifa, Carrascal se reapresenta e treina no Flamengo

O técnico Leonardo Jardim contou com a participação de Jorge Carrascal no treino do Flamengo desta terça-feira (31), no Ninho do Urubu. O meia-atacante colombiano se reapresentou após defender sua seleção na Data Fifa e participou normalmente das atividades com o elenco, sem qualquer limitação.

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Carrascal havia sido convocado para os amistosos da Colombia contra Croácia e França. No primeiro confronto, atuou por 27 minutos e teve desempenho discreto na derrota por 2 a 1. Já no duelo seguinte, na derrota por 3 a 1 para a França, o jogador sequer saiu do banco de reservas.

O colombiano foi o primeiro atleta a se reapresentar após os compromissos internacionais. Os demais convocados retornam nos próximos dias, todos a tempo de se integrar ao elenco para a partida contra o RB Bragantino. As equipes se enfrentam na quinta-feira, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão.

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Carrascal em treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Os jogadores do Flamengo convocados nesta Data Fifa foram: Danilo e Léo Pereira (Brasil); Arrascaeta, Varela e De La Cruz (Uruguai); além de Gonzalo Plata (Equador). Alex Sandro também foi convocado, mas acabou cortado após sofrer uma lesão.

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Números de Carrascal, do Flamengo, na Data Fifa

1 jogo (0 titular)

27 minutos jogados

8/12 passes certos

16 ações com a bola

2 desarmes

2/3 duelos ganhos

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