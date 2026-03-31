Fifa dá razão ao Flamengo em disputa por dívida de transferência de joia; clube vai ao CAS
Caso está sendo julgado na Corte Arbitral do Esporte
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O Flamengo lida com um imbróglio financeiro com o Almería, da Espanha, por conta da transferência do atacante Lázaro, concluída em 2022. O clube espanhol ainda não cumpriu integralmente suas obrigações financeiras previstas na transação. Diante disso, o Rubro-Negro, após ganhar causa na FIFA, também busca uma solução na Corte Arbitral do Esporte (CAS).
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A reportagem do Lance! apurou que, segundo acordo firmado entre as partes, o Almería era responsável por arcar com os tributos junto ao fisco espanhol, além do pagamento das parcelas pela compra do jogador. Por sua vez, o Flamengo assumiu os encargos tributários no Brasil.
Após uma cobrança da autoridade fiscal da Espanha, motivada pelo não pagamento por parte do clube espanhol, o Flamengo precisou quitar os valores para evitar sanções. Diante desse cenário, o clube brasileiro acionou oficialmente o Almería em busca do ressarcimento, que, neste momento, ultrapassa 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual). Ao todo, a inadimplência já se aproxima de 600 dias.
O Flamengo acionou a FIFA, que deu ganho de causa ao Rubro-Negro, determinando que o Almería realize o reembolso integral dos valores pagos, acrescidos de tributos e custos adicionais.
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Com o resultado da Fifa, o Almería entrou com uma ação no CAS, a última instãncia do esporte. A reportagem do Lance! apurou que, internamente, o entendimento do Flamengo é de que a corte mantenha a decisão da FIFA e obrigue o clube espanhol a cumprir suas obrigações financeiras.
Quanto o Almería pagou ao Flamengo por Lázaro?
O Almería desembolsou 7 milhões de euros, cerca de R$ 36 milhões (na época), para adquirir 70% dos direitos do atacante. Em 2022, quando foi vendido, Lázaro tinha oito gols e oito assistências pelo Rubro-Negro, como o quarto maior artilheiro e quarto maior garçom do time no ano.
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