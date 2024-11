Flamengo da ‘era Filipe Luís’ tem números impressionantes; confira

Filipe Luís na beira do campo durante partida do Flamengo - (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A mudança no comando técnico do Flamengo, com a chegada de Filipe Luís para ocupar a vaga de Tite, fez com que o time carioca voltasse ao caminho das vitórias. Com o atual treinador, apesar do pouco tempo no cargo (desde final de setembro), o Rubro-Negro tem números impressionantes. O principal deles é: time da Série A com mais vitórias desde a chegada do ex-jogador.

Em oito jogos com Filipe Luís, o Rubro-Negro tem cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Neste período, a equipe carioca marcou 12 gols e sofreu seis. Além disso, também é o time com mais grandes chances e finalizações no gol.

Outros números que chamam a atenção

Entre todos os times da Série A desde a chegada de Filipe Luís, o Flamengo também é a primeira equipe em jogos sem sofrer gol (4) e em ações na área do adversário (199).

1° em vitórias (5)

1° em pontos ganhos (17)

1° em grandes chances (22)

1° em finalizações no gol (39)

1° em jogos sem sofrer gol (4)

1° em ações na área rival (199)

1° em posses ganhas no ataque (46)