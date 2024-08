Flamengo dá chapéu no Corinthians e fica próximo de assinar com atacante

Tite deve ganhar opções em meio aos problemas físicos no ataque do Flamengo. (Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 20:33 • Rio de Janeiro

O Flamengo está muito perto de acertar mais uma contratação para o ataque na janela de transferências. O equatoriano Gonzalo Plata, do Al-Sadd, do Catar, tem conversas avançadas para se juntar a Michael como reforços do Rubro-Negro para o setor.

A informação foi apurada pelo site ‘GE’. Animado com a possibilidade de atuar no Brasil e insatisfeito com o atual treinador do time, Félix Bas, Gonzalo Plata já considerava uma mudança de ares e foi alvo recente do Corinthians na janela: o Timão apresentou uma proposta de 8 milhões de dólares pelo atleta há pouco menos de um mês, mas escutou uma recusa por parte da diretoria do Al-Sadd.

Revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, Plata tem 23 anos e chega de ótima temporada com a camisa do time catari: 12 gols e oito assistências. A posição preferida do jogador é pelo lado direito do ataque.

Antes de se transferir para o Oriente Médio, o atacante passou por Sporting, de Portugal, e Valladollid, da Espanha. Plata deve se juntar a Michael e Carlos Alcaraz, do Southampton, como reforços para o restante da temporada.

Com muitos desfalques no setor de ataque, o Flamengo enfrenta o Bolívar pelo jogo de volta nas oitavas de final da Libertadores da América. A bola rola nesta quinta (22), às 21h30 (de Brasília). No jogo de ida, o Fla venceu por 2 a 0, com gols de Luiz Araújo e Léo Pereira.