‘Só quem perde é o Flamengo’: discurso de torcedor viraliza e divide opiniões

O discurso revoltado de um torcedor do Flamengo ao Lance!, sobre o preço dos ingressos, deu o que falar nas redes sociais. Entre concordâncias e discordâncias, o assunto está quente na arquibancada e na web e mostra a relação estremecida entre a atual diretoria e parte da torcida. A razão é o aumento dos preços, avaliado como abusivo por muitos rubro-negros.

— Sou "mulambo". Preto, mesmo, cabelo duro. Estão tirando esse torcedor do estádio. Não vim quarta, deixei para vir hoje. Se você vier na quarta, não vem no sábado. Está complicado. Só quem perde é o Flamengo — disse torcedor na entrada do Maracanã.

— Vamos jogar na altitude, agora. Se a gente não ganhar lá, vai complicar na Libertadores. Aí, vão querer colocar o ingresso a R$ 70 no próximo jogo. Só quer botar barato quando está precisando da gente. Sem a gente, o Flamengo não é o Flamengo. O Flamengo é do torcedor, e estão tirando isso do torcedor — completou.

Política de ingressos do Flamengo divide opiniões

O vídeo repercutiu nas redes e dividiu opiniões sobre a política de preço de ingressos do Flamengo. O assunto rendeu entre rubro-negro e até quem não torce para o clube. De um lado, internautas criticaram o aumento dos valores, considerados excludentes. Outras pessoas, no entanto, defenderam a intenção do clube de aumentar a arrecadação. Veja abaixo alguns exemplos.

Nova política do Flamengo gera protesto

O assunto não está só nas redes sociais e também apareceu nas arquibancadas do Maracanã. Durante a vitória sobre o Juventude, na última quarta-feira, torcedores pediram diminuição dos preços e xingaram o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Uma faixa foi exposta e chamou atenção: "ingresso caro, arquibancada vazia”.

Apesar das reclamações, os números mostram que o Flamengo continua arrecadando valores expressivos com bilheteria. Nas últimas três partidas como mandante, a renda bruta ultrapassou R$ 8,5 milhões — uma média de quase R$ 2,9 milhões por jogo. A renda líquida, no entanto, é menor por conta dos altos custos operacionais do Maracanã.

Base de sócios é desafio

Os preços salgados dos ingressos, por outro lado, dificultam a missão do Flamengo de crescer a base de sócios-torcedores. Levantamento publicado pelo ge em dezembro de 2024 mostra que o clube caiu ranking de sócios ativos, ou seja, que estão adimplentes e compram ingressos. O Rubro-Negro é o sétimo colocado, atrás, inclusive, do Botafogo.

O clube da Gávea carrega um total de 300 mil associados, mas somente 25% deste número parmanece com contas ativas, com mensalidade em dia e compra de ingressos.

