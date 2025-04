O Flamengo foi um time diferente do que goleou o Juventude por 6 a 0 no empate sem gols com o Vasco no Maracanã. No duelo válido pela quinta rodada do Brasileirão, a equipe de Filipe Luís abusou dos cruzamentos e demonstrou pouco repertório ofensivo para superar a defesa do rival, mesmo que tenha conseguido gerar finalizações em parte desses lances.

Diante do Cruz-Maltino, o Rubro-Negro levantou a bola na área adversária 35 vezes, com 11 certos (35%), sendo 19 desses no segundo tempo. Esta é a segunda maior marca do time nesta temporada, atrás apenas dos 40 cruzamentos registrados na derrota por 2 a 1 para o Central Córdoba, pela Libertadores, no último dia 9, o único jogo perdido pelo Fla nesta temporada.

Em contrapartida, diante do Juventude, na última quarta-feira (16), o Flamengo cruzou 20 vezes, pouco mais de metade da quantidade de bolas levantadas contra o Vasco. Além disso, a equipe teve um volume de jogo superior e maior variação de jogadas.

Outros duelos com o Vasco

Antes da partida pelo Brasileirão, Flamengo e Vasco já haviam se enfrentado três vezes em 2025, todas pelo Campeonato Carioca. As três partidas acabaram em vitória do Rubro-Negro, e em nenhuma o número de cruzamentos da equipe chegou perto do registrado no confronto de sábado (19). Compare:

Vasco 0 x 0 Flamengo (Brasileirão) - 35 cruzamentos Flamengo 2 x 1 Vasco (Carioca - semifinal - volta) - 19 cruzamentos Vasco 0 x 1 Flamengo (Carioca - semifinal - ida) - 11 cruzamentos Flamengo 2 x 0 Vasco (Taça Guanabara) - 12 cruzamentos

Após o empate sem gols, o técnico Filipe Luís elogiou o sistema defensivo do Vasco. O técnico do Flamengo disse ser difícil furar a estrutura do rival e atribuiu o resultado à atuação do goleiro Léo Jardim.

— É um adversário que está muito bem treinado e organizado. Tem coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco, não foi fácil de entrar. Mas nós tivemos muitas chances e o goleiro deles saiu como melhor em campo. Esses dias acontecem, a gente tem que esquecer o resultado e olhar o que foi feito. Fizemos um jogo onde merecíamos mais — disse o treinador.

