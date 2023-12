- Esta pré-temporada nos Estados Unidos, incluindo jogos com semifinalistas da MLS, é uma ótima oportunidade para trabalhar a marca Flamengo no importantíssimo mercado americano, onde iremos competir no mundial de clubes em 2025. Com a Copa de 2026 e os investimentos que estão sendo feitos pelo país, o futebol mundial tem nos Estados Unidos um novo ponto de enorme atenção. O Flamengo, assim como vários gigantes europeus, está atento a isto e vai, cada vez mais, reforçar sua presença no país, quer seja com o trabalho de redes sociais voltadas para o público americano, quer em eventos presenciais da marca Flamengo, como este da pré-temporada.