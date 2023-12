Ano que começa com... Vítor Pereira?

A temporada começou com uma grande novidade. Vítor Pereira assumindo o comando do Flamengo, após deixar o Corinthians com uma desculpa que estaria enfrentando 'problemas pessoais', como a sogra doente. Uma passagem pelo Rubro-Negro marcada por pressão, 57% de aproveitamento e um fracasso em todas as competições que participou. Sua história no time foi de coletivas polêmicas até a fatídica derrota do Flamengo para o Fluminense por 4 a 1, no segundo jogo da final do Carioca, que cravou sua demissão. Um começo de ano que mostrava um pouco do que aguardava a temporada do clube. Foram derrotas no estadual, Mundial, na Supercopa e Recopa. Quatro títulos que poderiam mudar tudo que o time escreveu durante 2023.