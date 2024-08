Arrascaeta, jogador do Flamengo, durante partida contra o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 17:35 • Rio de Janeiro

A epidemia de lesões do Flamengo ganhou mais um integrante: Arrascaete. Nesta terça-feira (20), o clube divulgou que, após os exames, foi confirmada lesão no músculo adutor da coxa esquerna do uruguaio. Com isso, o camisa 14 é mais um desfalque para a partida contra o Bolívar, nesta quinta, pela Libertadores.

A lesão de Arrascaeta é a mesma de Gabigol e Pedro, que já integram o departamento e iniciaram tratamento. Os três devem ficar fora por cerca de um mês. Confira a nota divulgada pelo Flamengo:

Com o meio-campista, o clube já soma cinco jogadores no DM: Mastías Viña, Cebolinha, Gabigol, Pedro e, por fim, Arrascaeta.

O jogador mandou recado à torcida depois da constatação da lesão. Confira:



“As lesões são imprevisíveis, inesperadas e no momento em que acontecem afetam nossos sentimentos. Quando você faz seu trabalho com amor e determinação, a única coisa que você pode fazer quando essas coisas acontecem é aceitá-las. Trabalhar para voltar o mais rápido possível”.

Aos cinco minutos do primeiro tempo do clássico contra o Botafogo, no último domingo (18), Arrascaeta levou a mão na virilha e pediu para sair, dando lugar a Victor Hugo. Ao ser substituído, o uruguaio chegou a chorar no banco de reservas e não escondeu o abatimento por conta do problema físico.

Arrascaeta, jogador do Flamengo, lamenta durante partida contra o Palmeiras no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)