Jorginho voltou a aparecer na lista de relacionados do Flamengo após alguns dias afastado, emtratamento de lesão. Na quinta-feira (25), a equipe carioca vai até La Plata, na Argentina, para enfrentar o Estudiantes pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Em processo de transição para o gramado, ver o nome de Jorginho entre os relacionados trouxe empolgação a torcida rubro-negra.

Qual é o status de Jorginho para Estudiantes x Flamengo

✍️ Texto de Lucas Bayer

Nesta segunda-feira (22), Jorginho realizou atividades internas na academia do Ninho do Urubu, acompanhado de Bruno Brum, membro da fisioterapia do Flamengo. A expectativa da comissão técnica — e também dos torcedores — é que o jogador possa ter minutos no confronto em La Plata.

O meio-campista rubro-negro vem trabalhando com o departamento médico do clube para ficar apto a reforçar o time.

Jorginho em tratamento de lesão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo terá mais dois dias de treinamento antes da partida pela Libertadores. Após a atividade desta terça-feira, o elenco rubro-negro viaja para a Argentina. A equipe treinará na tarde de quarta-feira, no CT do Defensa y Justicia.

