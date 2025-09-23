menu hamburguer
Flamengo

Com retorno importante, Flamengo divulga lista de relacionados para jogo na Argentina

Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes em jogo decisivo da Libertadores nesta quinta-feira

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
ENVIADO ESPECIAL
Dia 23/09/2025
13:45
Flamengo Estudiantes arbitragem Libertadores
imagem cameraJogadores do Flamengo na partida contra o Estudiantes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
LA PLATA (ARGENTINA) - O Flamengo anunciou nesta terça-feira (23) a lista de jogadores que viajam para a Argentina para enfrentar o Estudiantes, na partida de volta das quartas de final da Libertadores. Entre os relacionados está Jorginho, desfalque nas últimas semanas devido a um edema na coxa esquerda.

➡️ Flamengo prepara logística especial para jogo na Argentina pela Libertadores; confira

Relacionados do Flamengo para a viagem

  1. Alex Sandro
  2. Allan
  3. Ayrton Lucas
  4. Bruno Henrique
  5. Carrascal
  6. Cleiton
  7. Danilo
  8. De Arrascaeta
  9. De La Cruz
  10. Dyogo Alves
  11. Emerson Royal
  12. Everton Cebolinha
  13. Evertton Araújo
  14. G. Varela
  15. Jorginho
  16. Juninho
  17. L. Araújo
  18. L. Ortiz
  19. Léo Pereira
  20. Matheus Cunha
  21. Pedro
  22. Plata
  23. Rossi
  24. S. Lino
  25. Saúl
  26. Viña
  27. Wallace Yan
Jorginho Flamengo
Jorginho em tratamento de lesão no Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Rubro-Negro também atualizou a situação médica de dois atletas:

Erick Pulgar – O meia segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico e entrou na reta final dos trabalhos em campo, acompanhado pela fisioterapia.

Michael – O atacante apresenta dores no tornozelo esquerdo e foi vetado da viagem. Michael permanecerá no Rio de Janeiro realizando tratamento.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. No primeiro confronto, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 e pode garantir a classificação até mesmo com um empate no segundo jogo.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

