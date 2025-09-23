Com retorno importante, Flamengo divulga lista de relacionados para jogo na Argentina
Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes em jogo decisivo da Libertadores nesta quinta-feira
LA PLATA (ARGENTINA) - O Flamengo anunciou nesta terça-feira (23) a lista de jogadores que viajam para a Argentina para enfrentar o Estudiantes, na partida de volta das quartas de final da Libertadores. Entre os relacionados está Jorginho, desfalque nas últimas semanas devido a um edema na coxa esquerda.
Relacionados do Flamengo para a viagem
- Alex Sandro
- Allan
- Ayrton Lucas
- Bruno Henrique
- Carrascal
- Cleiton
- Danilo
- De Arrascaeta
- De La Cruz
- Dyogo Alves
- Emerson Royal
- Everton Cebolinha
- Evertton Araújo
- G. Varela
- Jorginho
- Juninho
- L. Araújo
- L. Ortiz
- Léo Pereira
- Matheus Cunha
- Pedro
- Plata
- Rossi
- S. Lino
- Saúl
- Viña
- Wallace Yan
O Rubro-Negro também atualizou a situação médica de dois atletas:
Erick Pulgar – O meia segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico e entrou na reta final dos trabalhos em campo, acompanhado pela fisioterapia.
Michael – O atacante apresenta dores no tornozelo esquerdo e foi vetado da viagem. Michael permanecerá no Rio de Janeiro realizando tratamento.
Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. No primeiro confronto, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 e pode garantir a classificação até mesmo com um empate no segundo jogo.
