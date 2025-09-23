Com retorno importante, Flamengo divulga lista de relacionados para jogo na Argentina

LA PLATA (ARGENTINA) - O Flamengo anunciou nesta terça-feira (23) a lista de jogadores que viajam para a Argentina para enfrentar o Estudiantes, na partida de volta das quartas de final da Libertadores. Entre os relacionados está Jorginho, desfalque nas últimas semanas devido a um edema na coxa esquerda.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo prepara logística especial para jogo na Argentina pela Libertadores; confira

Relacionados do Flamengo para a viagem

Alex Sandro Allan Ayrton Lucas Bruno Henrique Carrascal Cleiton Danilo De Arrascaeta De La Cruz Dyogo Alves Emerson Royal Everton Cebolinha Evertton Araújo G. Varela Jorginho Juninho L. Araújo L. Ortiz Léo Pereira Matheus Cunha Pedro Plata Rossi S. Lino Saúl Viña Wallace Yan

Jorginho em tratamento de lesão no Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Rubro-Negro também atualizou a situação médica de dois atletas:

Erick Pulgar – O meia segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico e entrou na reta final dos trabalhos em campo, acompanhado pela fisioterapia.

Michael – O atacante apresenta dores no tornozelo esquerdo e foi vetado da viagem. Michael permanecerá no Rio de Janeiro realizando tratamento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. No primeiro confronto, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 e pode garantir a classificação até mesmo com um empate no segundo jogo.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real