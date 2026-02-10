Flamengo busca primeira vitória no Brasileirão após classificação no Carioca

O Flamengo visita o Vitória na noite desta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Motivado pela goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa e a classificação às quartas de final do Carioca, o Rubro-Negro vai em busca da primeira vitória na atual edição do torneio nacional.

Para o confronto no Barradão, o técnico Filipe Luís não contará com Luiz Araújo, Varela e Jorginho. Luiz Araújo e Jorginho já tinham ficado fora da partida contra o Sampaio Corrêa. O atacante, que foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de dores musculares, realiza processo de condicionamento físico. Enquanto isso, o meia cumpre atividades para se recuperar de lesão muscular na coxa esquerda.

Varela também ficou fora da última partida da Taça Guanabara, mas por opção técnica. Posteriormente, o lateral-direito relatou dores no tornozelo direito. Por isso, também fica fora do jogo no Barradão.

Já Saúl se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Inicialmente, o prazo de recuperação era de dois a três meses. Entretanto, com o avanço no tratamento, como citado pelo jogador, ele pode retornar aos compromissos rubro-negros antes do tempo previsto.

Paquetá em busca do primeiro gol em retorno ao Flamengo

A partida contra o Vitória será a quarta de Lucas Paquetá em seu retorno ao Flamengo. Ainda sem balançar as redes, o meio-campista teve boas oportunidades de gols, mas não teve sucesso. Entrando em sintonia com os atuais companheiros, o jogador tem a expectatitva, assim como os torcedores, pelo gol em Salvador.

Paquetá em jogo pelo Flamengo (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)

Trajetória do Flamengo no Brasileirão

Atual campeão do Brasileirão, o Flamengo, em busca do décimo título do torneio, ainda não teve um grande desempenho. Com uma derrota para o São Paulo e um empate com o Internacional, a equipe de Filipe Luís não conseguiu empolgar o seu torcedor, que espera a primeira vitória.

