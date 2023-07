- Queríamos, em nome do Flamengo, deixar clara nossa indignação com o que aconteceu com a arbitragem no jogo e outras situações. O Fla já se posicionou outras vezes de forma oficial na CBF questionando erros. Com frequência vamos até lá em agendas oficiais olhar os lances e questionar. O trabalho é feito para defender o direito do Flamengo. Ontem, ficamos muito indignados. O árbitro não estava preparado, sentiu a pressão, cometeu erros inacreditáveis. Um pênalti sobre o Everton Ribeiro, que é inclusive tema de vídeos na CBF. Inaceitável não marcar um pênalti claro. Tem outro lado que poderia ter causado um problema. Um ataque do Palmeiras em que o bandeira deu impedimento, todos param, Rony chuta e deveria ter levado um cartão. Tem outros lances que foram imprudentes, mas que não foram repreendidos com cartão. A gente espera que não ocorra mais. O árbitro não aguentou a pressão. Os erros poderiam ter mudado o resultado do jogo.