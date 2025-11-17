menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Bruno Henrique mostra poder de decisão em mês mais importante do Flamengo no ano

Após imbróglio fora de campo, camisa 27 dá conta do recado em campo

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/11/2025
09:00
Bruno Henrique marcou um dos gols do Flamengo (Foto: Milena Ferreira/MyPhoto Press/Gazeta Press)
imagem cameraBruno Henrique marcou um dos gols do Flamengo na goelada contra o Sport (Foto: Milena Ferreira/MyPhoto Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Bruno Henrique é um dos destaques do Flamengo nesta reta final da temporada. O camisa 27, que foi julgado no STJD sob a acusação de forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, tem números impressionantes no mês de novembro, que conta com rodadas decisivas do Brasileirão, além da final da Libertadores com o Palmeiras.

continua após a publicidade

A ascensão de Bruno Henrique acontece no mesmo momento em que Pedro, camisa 9 rubro-negro, se recupera de uma lesão no braço direito. Diante deste cenário, BH chamou a responsabilidade e marcou quatro gols em três jogos. O atacante conta com 60% de conversão em grandes chances, além de dar oito passes decisivos.

Bruno marcou três gols contra o Sport, dois na partida do dia 1/11, e um no confronto deste domingo. Além disso, balançou a rede na vitória contra o Santos por 3 a 2.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Veja os números de Bruno Henrique, do Flamengo, em novembro

⚔ 3 jogos
⚽ 4 gols (!)
🥅 60% conversão de grandes chances (!)
🧠 2 grandes chances criadas
🔑 8 passes decisivos
💨 4/6 dribles certos (!)
💪 16 duelos ganhos (!)
🥊 1 pênalti sofrido

Jogadores do Flamengo comemorando gol contra o Sport (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Jogadores do Flamengo comemorando gol de Bruno Henrique contra o Sport (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Bruno Henrique consegue absolvição

Na última semana, Bruno Henrique foi julgado no STJD sob a acusação de forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023. No artigo artigo 243-a, que prevê punição de jogos, o camisa 27 foi absolvido. Já no artigo 191, será multado por R$ 100 mil.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias