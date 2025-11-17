Bruno Henrique mostra poder de decisão em mês mais importante do Flamengo no ano

Bruno Henrique é um dos destaques do Flamengo nesta reta final da temporada. O camisa 27, que foi julgado no STJD sob a acusação de forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, tem números impressionantes no mês de novembro, que conta com rodadas decisivas do Brasileirão, além da final da Libertadores com o Palmeiras.

A ascensão de Bruno Henrique acontece no mesmo momento em que Pedro, camisa 9 rubro-negro, se recupera de uma lesão no braço direito. Diante deste cenário, BH chamou a responsabilidade e marcou quatro gols em três jogos. O atacante conta com 60% de conversão em grandes chances, além de dar oito passes decisivos.

Bruno marcou três gols contra o Sport, dois na partida do dia 1/11, e um no confronto deste domingo. Além disso, balançou a rede na vitória contra o Santos por 3 a 2.

Veja os números de Bruno Henrique, do Flamengo, em novembro

⚔ 3 jogos

⚽ 4 gols (!)

🥅 60% conversão de grandes chances (!)

🧠 2 grandes chances criadas

🔑 8 passes decisivos

💨 4/6 dribles certos (!)

💪 16 duelos ganhos (!)

🥊 1 pênalti sofrido

Jogadores do Flamengo comemorando gol de Bruno Henrique contra o Sport (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Bruno Henrique consegue absolvição

Na última semana, Bruno Henrique foi julgado no STJD sob a acusação de forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023. No artigo artigo 243-a, que prevê punição de jogos, o camisa 27 foi absolvido. Já no artigo 191, será multado por R$ 100 mil.

