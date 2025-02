Flamengo atualiza situação de Pedro e médico detalha recuperação

O Flamengo atualizou a situação de Pedro e revelou que o atacante iniciou os trabalhos de preparação física para voltar aos gramados. O centroavante se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e já faz atividades no campo do Ninho do Urubu.

Pedro fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes, driblou estacas fixas e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo. Antes, com a fisioterapia, fez atividades de mobilidade e força. No entanto, o atleta ainda não está liberado para fazer treinos com o grupo.

Médico do Flamengo, Fernando Sassaki não deu prazo para a recuperação total de Pedro, mas vem elogiando a recuperação do atacante. Existe a expectativa de que o jogador esteja disponível para disputar o Mundial de Clubes com o Rubro-Negro.

- Mantivemos contato constante com o Dr. Luiz Antônio Vieira, médico que operou o Pedro e tem acompanhado a recuperação conosco. A resposta do jogador aos estímulos foi excelente, e por isso conseguimos evoluir em sua recuperação. Cada etapa foi sendo vencida e confirmada com os testes aplicados, sempre respeitando a individualidade biológica do atleta e os conceitos de ligamentização. Ainda tem muito trabalho pela frente, pois o tempo é importante neste momento, mas a expectativa é muito boa.

Semana após semana, Pedro é reavaliado visando dar novos passos para retornar aos gramados com a camisa do Flamengo. Preparador físico do clube, Diogo Linhares detalhou como vem sendo feito o trabalho junto com a comissão técnica.

- Nesse primeiro momento, no campo, a gente priorizou o condicionamento físico através de gestos técnicos como condução, finalização, ainda no golzinho. Com a resposta do atleta, a gente vai progredindo com ele. Há um planejamento semanal para o Pedro, e a gente avalia a cada dia. Planeja, executa e analisa a resposta dele para ir ajustando nas sessões seguintes.

Embora esteja dando novos passos para retornar aos campos com Flamengo, Pedro segue um cronograma de recuperação que o vai afastar do Campeonato Carioca. O atacante também deve perder o início do Brasileirão, que se inicia no final de março.