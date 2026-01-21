Flamengo apresenta reforços no Maracanã

Antes de a bola rolar para o clássico com o Vasco, o Flamengo apresentou os reforços Vitão e Andrew para os torcedores no Maracanã. O zagueiro, inclusive, será titular na partida desta quarta-feira (21). O goleiro, por outro lado, não foi relacionado para o confronto.

continua após a publicidade

De volta ao futebol brasileiro após passagem por Portugal, Andrew chega ao Flamengo para ser o substituto imediato de Rossi e, quem sabe, brigar pela titularidade. O goleiro falou sobre a emoção de estar no Maracanã nesse momento especial.

- Confesso para vocês que estou todo arrepiado. É uma emoção muito grande poder pisar no Maracanã, ainda mais representando o Flamengo. Acredito, com certeza, que será um momento muito marcante na minha vida, na minha carreira. Minha família está aqui, meu primo. É muito especial - disse Andrew, em entrevista à "FlamengoTV".

continua após a publicidade

Andrew, do Flamengo, no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Vitão, que entrou no gramado para aquecer com os demais companheiros, não comentou em sua apresentação no estádio, mas acenou para os torcedores do Flamengo e agradeceu o carinho.

Vitão, do Flamengo, no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

+ Aposte em partidas do Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

CAMPEONATO CARIOCA - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view), GeTV (Youtube) e TV Globo (TV aberta);

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.