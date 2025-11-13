Flamengo 130 anos – Julio Cesar reafirma paixão pelo Rubro-Negro: 'Só quem é Flamengo pode entender'

Julio Cesar é um dos grandes nomes da história do Flamengo. Revelado pelo clube, o goleiro foi para a Europa, ganhou destaque mundial, e retornou à sua casa para se despedir dos torcedores no Maracanã. Julio é uma das atrações do Lance! no documentário sobre os 130 anos do Flamengo, que serão completados no próximo sábado (15/11).

A história de Julio Cesar no Flamengo começou em 1991. Com 12 anos, o goleiro chegou ao time carioca ao lado de um grande amigo, o ex-zagueiro Juan, com quem jogou junto no Grajaú Country Club, um tradicional time de futsal da Zona Norte do Rio de Janeiro. Na época, Juan indicou o amigo para os olheiros da Gávea.

A estreia de Julio com a camisa rubro-negra foi em 1997, em um clássico com o Botafogo. O jogo, aliás, também marcou o seu primeiro título no Flamengo (Taça Juiz de Fora). Após outras conquistas, ele deixou o clube em 2004.

Julio nunca escondeu o seu amor pelo Flamengo. Ao Lance!, ele reafirmou a paixão pelas cores rubro-negras.

— Um motivo de orgulho bem grande. Não posso mentir, nunca escondi a paixão e a admiração que eu tenho por esse clube. Foi o clube em que eu cheguei com 12 anos de idade e, enfim, me formou como atleta, como homem. Obviamente dando continuidade a uma educação que obtive tive em casa. E hoje, realmente, fazer parte dessa instituição, desse clube, para mim é uma coisa que vai ficar marcada para o resto da minha vida. Com certeza, acho que só quem é Flamengo pode entender — iniciou Julio.

Julio Cesar durante a sua primeira passagem pelo Flamengo (Foto: Eduardo Viana/LANCE!Press)

— Realização. Quando você é jovem, você sonha. Cheguei aos 12 anos, aos 17 já estava jogando com os meus ídolos. Tudo aconteceu muito rápido. Realização de dever cumprido enquanto tive a oportunidade de vestir o Manto Sagrado. Infelizmente não ganhei tantos títulos de importância. Peguei o Flamengo numa fase complicada. Mas a gente pode fazer um trabalho, difícil, mas que teve um final feliz, que foi permanecer na primeira divisão. Não é fácil jogar no Flamengo num momento desse — completou.

Já em 2018, Julio retornou ao Flamengo para se despedir do time do coração. Seu último jogo, para mais de 52 mil torcedores no Maracanã, foi em abril daquele ano, na vitória por 2 a 0 contra o América-MG.

— É sempre lindo, sempre maravilhoso voltar ao Maracanã, se deparar com os torcedores do Flamengo. Jovens que não me viram jogar, mas eu acho que passa de geração para geração. Acho que o pai acaba contando, ou a mãe, ou um tio, acaba contando quem foi o Júlio César na história do Flamengo. E não tem como, hoje com a internet também ficar mais fácil, você ter acesso à carreira de alguns ex-jogadores. Então, para mim, é sempre muito gratificante — afirmou o ex-jogador.

Julio Cesar em sua despedida no Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Números de Julio Cesar pelo Flamengo

Jogos - 287.

Títulos de Julio Cesar pelo Rubro-Negro

Campeonato Carioca: 2000, 2001 e 2004;

Taça Guanabara: 2001 e 2004;

Copa dos Campeões: 1997 e 2001;

Copa Mercosul: 1999;

Copa Rio: 2000;

Copa dos Campeões Mundiais: 1997;

Taça Juiz de Fora: 1997.

Documentário Lance!: 130 anos do Flamengo

O documentário que o Lance! está preparando sobre os 130 anos do clube carioca será lançado no próximo sábado, dia do aniversário do Rubro-Negro.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.