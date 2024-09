Matheus Gonçalves atuando pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 16:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Com pouca minutagem no time principal do Flamengo, o meia Matheus Gonçalves atraiu a atenção do Rio Ave, clube de Portugal, que ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do atleta. O Rubro-negro aceitou, porém o meia não viu com bons olhos a transferência para a equipe portuguesa.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo



O Rio Ave é da primeira divisão de Portugal. Na temporada atual, ocupa a 13a posição, com duas derrotas e uma vitória. De acordo com informação de Venê Casagrande, o jogador optou, pelo menos neste momento, por ficar no Flamengo e esperar propostas melhores.

➡️ Flamengo confirma venda de joia da base a clube de Portugal

Atualmente, Matheus Gonçalves interessa a dois clubes brasileiros. O Fortaleza, vice líder do Brasileirão, tentou sem sucesso o empréstimo do atleta. Além disso, o Bragantino, tenta insistentemente, desde o começo da temporada, fechar um acordo com o garoto do Ninho. Em agosto, a equipe paulista realizou a proposta de 7 milhões de euros (R$ 43 milhões na cotação atual), além de bônus, por 70% direitos econômicos do jogador. No entanto, o Flamengo ainda não respondeu a investida e a situação segue sem definição.



Em 2024, o meia de 19 anos atuou em 11 jogos do time profissional, sendo titular só em duas oportunidades. Diante da falta de chances na equipe principal, o garoto reforçou o elenco Sub 20 na Final do Mundial da categoria no último dia 24, contra o Olympiacos, da Grécia, no Maracanã. Matheus Gonçalves, vestindo a camisa 10, foi o destaque do título inédito na história do Flamengo, conquistado em uma virada dramática diante de 40 mil pessoas no Maracanã.