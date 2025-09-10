O Flamengo segue o cronograma de preparação para a partida contra o Juventude no domingo (14), fora de casa, pelo Brasileirão. Para o treino desta quarta-feira no Ninho do Urubu, marcado para as 9h30 (de Brasília), o técnico Filipe Luís contará com os retornos de Arrascaeta e Varela, liberados pela seleção do Uruguai.

Assim como os uruguaios, os demais jogadores rubro-negros também se reapresentarão no centro de treinamento. Afinal, receberam folga nesta terça-feira.

Arrascaeta e Varela preocupam o Flamengo?

Arrascaeta não tem nenhum problema físico. No cronograma da seleção uruguaia, o meia seria poupado da partida contra o Chile na terça-feira (16), fora de casa. Assim, o técnico Marcelo Bielsa abriu mão do meio-campista.

Na vitória por 3 a 0 contra o Peru, o camisa 10 do Flamengo foi um dos destaques do Uruguai. Foi dele o segundo gol da vitória. Já Varela, deu assistência para o gol de Rodrigo Aguirre, que abriu o placar.

Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)

Guillermo Varela será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo assim que se apresentar no Ninho do Urubu. Nos últimos dias, o Dr. Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Rubro-Negro, esteve em contato com os médicos da seleção uruguaia e com o próprio jogador.

Como os jogadores se reapresentariam apenas ao término da Data Fifa, o Flamengo optou por liberar os atletas do treino de segunda-feira.

Confira a preparação do Flamengo para a partida contra o Juventude

Data Horário Atividade Quarta-feira 9h30 Treino Quinta-feira 9h30 Treino Sexta-feira 9h30 Treino Sábado 9h30 Treino Sábado 14h30 Voo Domingo 16h Juventude x Flamengo

