Filipe Luís tem boa notícia para definir escalação do Flamengo contra o Cruz Azul

O Flamengo segue se preparando para a estreia na Copa Intercontinental, diante do Cruz Azul, do México, na quarta-feira (10). O técnico Filipe Luís tem uma boa notícia para definir a escalação da equipe que entrará em campo no Estádio Ahmad bin Ali: praticamente todo o elenco está à disposição.

O único desfalque do Rubro-Negro para o duelo com os mexicanos é Pedro. Ele segue em tratamento da lesão na coxa esquerda junto ao departamento médico do clube e não participou de nenhuma atividade com os companheiros no Catar até aqui. O camisa 9 faz exercícios no campo junto dos fisioterapeutas do clube.

De resto, os outros 25 jogadores inscritos têm condições de jogo. Entre eles, Léo Ortiz, que não entra em campo desde o dia 29 de outubro, no jogo de volta das semifinais da Libertadores. Ele foi relacionado para a final continental, contra o Palmeiras, e para a partida que deu o título do Brasileirão ao Flamengo, diante do Ceará, mas não saiu do banco de reservas.

Com o zagueiro 100% fisicamente, Filipe Luís tem dilema a resolver na linha defesa. O camisa 3 foi titular ao lado de Léo Pereira por toda a temporada, mas Danilo supriu bem a ausência dele e marcou o nome na história rubro-negra ao fazer o gol do tetracampeonato da Libertadores.

No meio-campo e no ataque, a tendência é que o técnico mantenha os jogadores que iniciaram as partidas contra Palmeiras e Ceará. Ainda sem Pedro, Bruno Henrique é o favorito para seguir como referência ofensiva.

Desta forma, uma provável escalação do Flamengo diante do Cruz Azul tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro. Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

O Flamengo realiza um último treino antes da estreia na Copa Intercontinental nesta terça-feira (9) no CT Al Ersaal, às 16h (horário local, 10h de Brasília). Mais cedo, às 13h45 (horário local, 7h45 de Brasília), o técnico Filipe Luís concede entrevista coletiva no estádio Ahmad bin Ali.

Treino do Flamengo no Catar em preparação para a Copa Intercontinental; Filipe Luís ainda não definiu escalação (Foto: Divulgação / Flamengo)

