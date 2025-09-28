Filipe Luís promove surpresas em escalação do Flamengo contra Corinthians

O Flamengo definiu a escalação para enfrentar o Corinthians neste domingo (28), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Com muitas alterações, o técnico Filipe Luís traz supresas no time titular.

O Rubro-Negro tem cinco mudanças em relação à equipe que garantiu a classificação à semifinal da Libertadores na última quinta-feira (25), diante do Estudiantes. Nas laterais, Guillermo Varela e Alex Sandro dão lugar a Emerson Royal e Matías Viña — Ayrton Lucas está suspenso pelo terceiro amarelo.

No meio-campo, Jorginho volta ao banco de reservas após retornar de lesão no último jogo; Nico de la Cruz é o escolhido. No ataque, a maior supresa: nem Luiz Araújo, nem Gonzalo Plata iniciam entre os titulares, e Jorge Carrascal assume o lugar na direita. Por fim, Bruno Henrique assume a vaga de Pedro como centroavante.

Por outro lado, alguns dos principais candidatos a serem poupados na partida vão pro jogo. Arrascaeta e Saúl foram mantidos no time, apesar do desgaste das últimas partidas.

Escalações de Flamengo e Corinthians

O Flamengo vai a campo com: Rossi; Emerson Roual, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Por sua vez, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.

